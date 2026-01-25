Eurorivali, il Chelsea cala il tris nel derby: il Crystal Palace termina in dieci

di Antonio Noto

Tre gare nella domenica pomeriggio di Premier League, nelle quali arriva in particolare il colpo grosso dell'Aston Villa a Newcastle: i Villans espugnano il St. James' Park con un solido 0-2. Una vittoria fondamentale che conferma le ambizioni europee della squadra di Emery, lasciando il Newcastle a secco di punti in questa giornata. Il Chelsea cala il tris nel derby, superando il Crystal Palace per 1-3 in una gara tesa, segnata anche da un'espulsione tra le fila delle Eagles. Un successo che dà respiro alla classifica dei Blues e punisce un Palace troppo falloso. Il Nottingham vola contro il Brentford, battuto 0-2 a domicilio.

Domenica 25 gennaio
Brentford - Nottingham Forest 0-2
Crystal Palace - Chelsea ore 1-3
Newcastle - Aston Villa ore 0-2

La classifica
1.⁠ ⁠Arsenal - 50 punti (22 partite giocate)
2.⁠ ⁠Manchester City - 46 (23)
3.⁠ ⁠Aston Villa - 46 (23)
4.⁠ ⁠⁠Chelsea - 37 (23)
5. Liverpool - 36 (23)
6.⁠ ⁠Manchester United - 35 (22)
7.⁠ ⁠Fulham - 34 (23)
8.⁠ ⁠Brentford - 33 (23)
9.⁠ ⁠Newcastle - 33 (23)
10.⁠ ⁠Sunderland - 33 (23)
11.⁠ ⁠Everton - 32 (22)
12.⁠ ⁠Brighton & Hove Albion - 30 (23)
13.⁠ ⁠AFC Bournemouth - 30 (23)
14.⁠ ⁠Crystal Palace - 28 (23)
15.⁠ ⁠Tottenham - 28 (23)
16.⁠ ⁠Leeds - 25 (22)
17.⁠ ⁠Nottingham Forest - 25 (23)
18.⁠ ⁠West Ham - 20 (23)
19.⁠ ⁠Burnley - 15 (23)
20.⁠ ⁠Wolverhampton - 8 (23)