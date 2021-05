Champions, City in finale per la prima volta: secco 2-0 al Psg

Termina 2-0 Manchester City-Psg, semifinale di ritorno di Champions League, con gli inglesi che si qualificano per la finale. Partono forte i parigini ai quali al 10' prima viene concesso un calcio di rigore e poi tolto dopo l'intervento del Var: Zinchenko tocca la palla con la spalla e non col braccio. Passa un minuto e il City passa in vantaggio: gran lancio di Eder per Zinchenko, palla al centro per De Bruyne che tira, palla che viene respinta e termina sui piedi di Mahrez che supera Navas in diagonale. Al 18' Psg vicino al pareggio: cross di Di Maria dalla corsia di sinistra per Marquinhos che svetta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa trova la traversa. Al 64' la squadra di Guardiola raddoppia: De Bruyne scambia con Foden e lo lancia, l'inglese crossa sul secondo palo dove Mahrez calcia di prima e supera Keylor Navas. 5' dopo piove sul bagnato per i francesi che restano in 10: fallo di reazione di Di Maria che rifila una pedata a Fernandinho. Finisce col trionfo dei Citizens che per la prima volta nella loro storia raggiugono la finale di Champions.