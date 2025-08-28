Champions, dalla fase campionato alla finale di Budapest: tutte le date
Dalla fase campionato alla fase a eliminazione diretta. In attesa del calendario ufficiale, che sarà annunciato dalla UEFA nella giornata di sabato, sono già note le date indicative degli incontri dell'edizione 2025-2026 della Champions League. Eccole, nel dettaglio:
Le date della fase campionato
1^ giornata: 16–18 settembre 2025
2^ giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
3^ giornata: 21/22 ottobre 2025
4^ giornata: 4/5 novembre 2025
5^ giornata: 25/26 novembre 2025
6^ giornata: 9/10 dicembre 2025
7^ giornata: 20/21 gennaio 2026
8^ giornata: 28 gennaio 2026
Le date della fase a eliminazione diretta
Playoff: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (alla "Puskas Arena" di Budapest)
Cambio d'orario per la finale
La finale di Champions League, a partire da questa edizione, sarà alle 18 e non alle 21.
Le avversarie delle italiane
INTER: Liverpool (casa), Borussia Dortmund (fuori), Arsenal (casa), Atletico Madrid (fuori), Slavia Praga (casa), Ajax (fuori), Kairat Almaty (casa), Union SG (fuori)
ATALANTA: Chelsea (casa), Paris Saint-Germain (fuori), Bruges (casa), Eintracht (fuori), Slavia Praga (casa), Marsiglia (fuori), Athletic Bilbao (casa), Union SG (fuori)
JUVENTUS: Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (fuori), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting CP (casa), Bodo/Glimt (fuori), Pafos (casa), Monaco (fuori)
NAPOLI: Chelsea (casa), Manchester City (fuori), Eintracht Francoforte (casa), Benfica (fuori), Sporting CP (casa), Psv Eindhoven (fuori), Qarabag (casa), Copenhagen (fuori)
