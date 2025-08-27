Champions, domani il sorteggio: ecco le 36 partecipanti e tutte le fasce
Con le qualificazioni alla fase campionato di Benfica, Copenaghen, Club Brugge e Qarabag, la Champions League ha tutte le sue 36 partecipanti. L'Inter è in prima fascia, l'Atalanta e la Juventus in seconda e il Napoli in terza. Di seguito tutti i dettagli:
POT 1:
PSG (Francia)
Real Madrid (Spagna)
Manchester City (Inghilterra)
Bayern Monaco (Germania)
Liverpool (Inghilterra)
Inter (Italia)
Chelsea (Inghilterra)
Borussia Dortmund (Germania)
Barcellona (Spagna)
POT 2:
Arsenal (Inghilterra)
Bayer Leverkusen (Germania)
Atletico Madrid (Spagna)
Benfica (Portogallo)
Atalanta (Italia)
Villarreal (Spagna)
Juventus (Italia)
Eintracht Francoforte (Germania)
Club Brugge (Belgio)
POT 3:
Tottenham (Inghilterra)
PSV Eindhoven (Olanda)
Ajax (Olanda)
Napoli (Italia)
Sporting CP (Portogallo)
Olympiacos (Grecia)
Slavia Praga (Repubblica Ceca)
Bodo/Glimt (Norvegia)
Marsiglia (Francia)
POT 4:
Copenaghen (Danimarca)
Monaco (Francia)
Galatasaray (Turchia)
Union SG (Belgio)
Qarabag (Azerbaigian)
Athletic Club (Spagna)
Newcastle (Inghilterra)
Pafos (Cipro)
Kairat Almaty (Kazakistan)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
