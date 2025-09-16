Champions, i primi risultati del pomeriggio: crolla in casa il Psv! Bene l'Arsenal

vedi letture

Nel pomeriggio si sono giocate le prime due gare della fase campionato della Champions League 2025/26. Nel primo turno l’Arsenal ha trovato subito i tre punti superando 2-0 in trasferta l’Athletic Bilbao: i Gunners si sono imposti grazie alle reti di Martinelli e Trossard. Partenza invece da incubo per il Psv Eindhoven - rivale anche del Napoli nel corso di questa fase - che è stato sconfitto 3-1 tra le mura casalinghe dall’Union Saint-Gilloise: per la formazione belga a segno David, Hadj e Mac Allister, inutile il gol della bandiera olandese di van Bommel, figlio d'arte.

Athletic Bilbao-Arsenal 0-2

73' Martinelli, 87' Trossard

PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise 1-3

9' rig. David, 39' Ait El Hadj, 81' Mac Allister, 90' Van Bommel