Champions, i primi risultati del pomeriggio: crolla in casa il Psv! Bene l'Arsenal
Nel pomeriggio si sono giocate le prime due gare della fase campionato della Champions League 2025/26. Nel primo turno l’Arsenal ha trovato subito i tre punti superando 2-0 in trasferta l’Athletic Bilbao: i Gunners si sono imposti grazie alle reti di Martinelli e Trossard. Partenza invece da incubo per il Psv Eindhoven - rivale anche del Napoli nel corso di questa fase - che è stato sconfitto 3-1 tra le mura casalinghe dall’Union Saint-Gilloise: per la formazione belga a segno David, Hadj e Mac Allister, inutile il gol della bandiera olandese di van Bommel, figlio d'arte.
Athletic Bilbao-Arsenal 0-2
73' Martinelli, 87' Trossard
PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise 1-3
9' rig. David, 39' Ait El Hadj, 81' Mac Allister, 90' Van Bommel
Copertina Da 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno di Arturo Minervini
