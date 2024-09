Champions, i risultati delle 18:45: goleada Leverkusen, Benfica corsaro a Belgrado

vedi letture

Si sono concluse le due gare delle 18:45 della nuova edizione della Champions League.

Si sono concluse le due gare delle 18:45 della nuova edizione della Champions League. Vittorie esterne per Bayer Leverkusen e Benfica.

FEYENOORD-BAYER LEVERKUSEN - Troppo Bayer Leverkusen per il Feyenoord. Le Aspirine hanno travolto infatti i malcapitati olandesi per 4-0 nella prima gara del loro cammino europeo in questo 2024-2025. A decidere il match sono le reti del talento classe 2003 al 5' su assist di Andrich e al 36' su assist di Frimpong, oltre ai gol di Grimaldo al 30' su invito sempre di Frimpong e di Tapsoba al 45' su passaggio di Grimaldo. Fa davvero paura la squadra di mister Xabi Alonso, padrona assoluta del campo questa sera a Rotterdam.

STELLA ROSSA-BENFICA - Vittoria del Benfica sul campo della Stella Rossa. Decisivo l'ottimo primo tempo disputato dai portoghesi, che hanno conseguito un doppio vantaggio grazie ai gol di Akturkoglu (9') e Kokcu (29'). Nel finale i serbi hanno trovato il gol che ha dimezzato lo svantaggio grazie a Felicio Milson (86') ma era ormai troppo tardi per cambiare le sorti del match.