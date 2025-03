Champions, il Bayern vince anche a Leverkusen: ai quarti c'è l'Inter

vedi letture

Sarà il Bayern Monaco a sfidare l'Inter nei quarti di finale di Champions League. La formazione di Vincent Kompany nel ritorno degli ottavi in casa del Bayer Leverkusen porta a casa un successo per 2-0, grazie alla reti di Kane al 52' e Davies al 71', conseguente a quella per 3-0 di sette giorni fa all'Allianz Arena.

Niente da fare, dunque, per i campioni della Bundesliga allenati da Xabi Alonso che, oggi come nella sfida d'andata, non riescono neanche a mettere a segno la rete della bandiera. Da segnalare, sempre in relazione alla prestazione delle Aspirine che la seconda presenza in Champions League con la maglia del Bayer Leverkusen di Mario Hermoso, difensore spagnolo approdato agli ordini di Xabi Alonso dopo la breve e sfortunata esperienza alla Roma, è durata appena 38'. L'ex Atletico Madrid è, infatti, costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla spalla destra successivo ad uno scontro di gioco con Harry Kane per il quale lo spagnolo è stato anche ammonito. Problemi anche per l'ex Juve Kingsley Coman uscito al 58'. Da valutare per i prossimi impegni della compagine bavarese.