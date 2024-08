Ufficiale Champions, il cammino della Juventus: esordio prima della sfida col Napoli

Quando non sono ancora stati ufficializzati gli anticipi e posticipo della 5ª giornata di Serie A, la Juventus esordirà cinque giorni prima della sfida col Napoli.

La nuova Champions League prende il via, questo il calendario completo della Juventus per la League Phase. I bianconeri saranno la prima squadra a scendere in campo martedì 17 settembre alle 18.45 in casa contro il PSG Eindhoven. Al momento, quando non sono ancora stati ufficializzati gli anticipi e posticipo della 5ª giornata di Serie A, la Juventus esordirà cinque giorni prima della sfida col Napoli allo Stadium. Due tedesche di fila poi, Lipsia e Stoccarda, poi di nuovo allo Stadium con il Lille. Il 27 novembre la sfida in Inghilterra contro l'Aston Villa, poi la grande sfida casalinga con il City di Guardiola. A gennaio le sfide con Brugge e Benfica.

Di seguito il calendario completo della Juventus.

PRIMA GIORNATA

Martedì 17 settembre 2024

Juventus-PSV Eindhoven (ore 18.45)

SECONDA GIORNATA

Mercoledì 2 ottobre 2024

Lipsia-Juventus (ore 21.00)

TERZA GIORNATA

Martedì 22 ottobre

Juventus-Stoccarda (ore 21.00)

QUARTA GIORNATA

Martedì 5 novembre

Lille-Juventus (ore 21.00)

QUINTA GIORNATA

Mercoledì 27 novembre

Aston Villa-Juventus (ore 21.00)

SESTA GIORNATA

Mercoledì 11 dicembre

Juventus-Manchester City (ore 21.00)

SETTIMA GIORNATA

Martedì 21 gennaio

Brugge-Juventus (ore 21.00)

OTTAVA GIORNATA

Mercoledì 29 gennaio

Juventus-Benfica (ore 21.00)