Champions, il Milan soffre ma batte il Girona: rossoneri sesti

Dopo la prima sconfitta in campionato, Sergio Conceicao stasera a San Siro ha conquistato il suo primo successo in Champions alla guida dei rossoneri e ha avvicinato il Milan alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il Diavolo ha superato il Girona di misura grazie a un gol del suo uomo migliore, ha infilato il quinto successo consecutivo e s'è issato al sesto posto. A questo punto, in caso di vittoria all'ultimo turno a Zagabria contro la Dinamo di Cannavaro, la squadra rossonera è certa di far parte del G8 di questa Champions League e di evitare, di conseguenza, la fase play-off che andrà in scena a febbraio.

Al 37esimo - Il Milan ha trovato il gol che ha sbloccato e deciso la partita: ben imbeccato da Bennacer, Rafael Leao è andato via al diretto marcatore e poi ha scaraventato il pallone sotto la traversa con potenza e precisione.