Ufficiale PSG-Liverpool, le formazioni ufficiali: Salah e Chiesa out! Kvara certezza dal 1'

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Solo panchina per l'ex Juventus Federico Chiesa. A sorpresa anche Salah - al termine della stagione lascerà il Liverpool - finisce fuori dall'undici titolare.

Sono ufficiali le formazioni del quarto di finale di Champions League in programma al Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Liverpool. Luis Enrique vuole giocarsi una buona fetta di qualificazione in casa e per farlo si affida al miglior tridente d'attacco possibile con Doué-Dembelé-Kvaratskhelia, a centrocampo invece Vitinha e Joao Neves intoccabili con Zaire-Emery (Fabian Ruiz è infortunato). In difesa spazio all'ex Inter Hakimi terzino destro, tra i pali c'è Safonov e non Chevalier.

Slot invece schiera l'ex Ekitiké dal 1' con Szoboszlai alle sue spalle, Wirtz aperto a sinistra e Frimpong a destra. Mac Allister e Gravenberch gli aghi della bilancia in mediana. Solo panchina per l'ex Juventus Federico Chiesa. A sorpresa anche Salah - al termine della stagione lascerà il Liverpool - finisce fuori dall'undici titolare.

PSG (4-3-3): Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

A disposizione: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Lee, Hernandez, Mayulu, Fernandez, Mbaye.

Allenatore: Luis Enrique.

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai,, Mac Allister, Gravenberch, Frimpong, Ekitike.

A disposizione: Woodman, Misciur, Isak, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Ngumoha.

Allenatore: Arne Slot.