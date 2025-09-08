Ufficiale
Champions, le prime 5 partite del Napoli saranno trasmesse in esclusiva su Sky
TuttoNapoli.net
Il Napoli si prepara a tornare protagonista in Champions League e lo farà partendo con la prima sfida sul campo del Manchester City di Pep Guardiola. Le prime cinque sfide del girone, tutte trasmesse in esclusiva su Sky, metteranno subito alla prova gli uomini di Antonio Conte, chiamati a confrontarsi con alcune delle realtà più competitive del panorama europeo.
Ecco il calendario delle prime 5 partite del Napoli in UEFA Champions League 2025/26, trasmesse in esclusiva su Sky:
Manchester City – Napoli
Giovedì 18 settembre, ore 21:00
Napoli – Sporting
Mercoledì 1° ottobre, ore 21:00
PSV – Napoli
Martedì 21 ottobre, ore 21:00
Napoli – Eintracht
Martedì 4 novembre, ore 18:45
Napoli – Qarabag
Martedì 25 novembre, ore 21:00
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com