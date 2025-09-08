Ufficiale

Champions, le prime 5 partite del Napoli saranno trasmesse in esclusiva su Sky

Champions, le prime 5 partite del Napoli saranno trasmesse in esclusiva su SkyTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30Champions League
di Arturo Minervini

Il Napoli si prepara a tornare protagonista in Champions League e lo farà partendo con la prima sfida sul campo del Manchester City di Pep Guardiola. Le prime cinque sfide del girone, tutte trasmesse in esclusiva su Sky, metteranno subito alla prova gli uomini di Antonio Conte, chiamati a confrontarsi con alcune delle realtà più competitive del panorama europeo.

Ecco il calendario delle prime 5 partite del Napoli in UEFA Champions League 2025/26, trasmesse in esclusiva su Sky:

Manchester City – Napoli
Giovedì 18 settembre, ore 21:00

Napoli – Sporting
Mercoledì 1° ottobre, ore 21:00

PSV – Napoli
Martedì 21 ottobre, ore 21:00

Napoli – Eintracht
Martedì 4 novembre, ore 18:45

Napoli – Qarabag
Martedì 25 novembre, ore 21:00