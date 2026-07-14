Champions, svelati i premi della stagione 2026/27: le cifre e come saranno suddivisi

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La UEFA distribuirà quasi 2,5 miliardi di euro ai 36 club partecipanti alla prossima Champions League. Ecco come saranno distribuite le risorse.

La nuova Champions League si prepara a essere ancora più ricca. Come riportato da Calcio e Finanza, la UEFA ha deciso di distribuire quasi 2,5 miliardi di euro ai 36 club che prenderanno parte alla prossima edizione della competizione, tra cui Inter, Napoli, Roma e Como. Le entrate nette disponibili per le società saranno suddivise in tre principali categorie: 670 milioni di euro (27,5%) per la quota di partecipazione, 914 milioni (37,5%) per i bonus legati ai risultati e ai passaggi del turno, mentre 853 milioni (35%) saranno destinati al nuovo “value pillar”, il meccanismo che comprende market pool e ranking storico.

Ogni squadra qualificata alla fase campionato della Champions League riceverà una quota fissa di 18,62 milioni di euro, cifra identica per tutte le partecipanti e suddivisa in un acconto da 17,87 milioni e un saldo finale da 750 mila euro. A questa somma si aggiungeranno i premi legati ai risultati ottenuti nella prima fase: ogni vittoria garantirà 2,1 milioni di euro, mentre ogni pareggio permetterà di incassare 700 mila euro.

È previsto inoltre un bonus basato sulla classifica finale della fase campionato. L'importo complessivo destinato a questa voce sarà suddiviso in 666 quote uguali, con un valore iniziale di 275 mila euro ciascuna. La squadra che chiuderà all'ultimo posto riceverà una quota, mentre per ogni posizione superiore verrà aggiunta un'ulteriore quota. Di conseguenza, il club meglio classificato nella prima fase riceverà 36 quote complessive, aumentando sensibilmente il proprio premio economico.

Premi Champions League: dagli spareggi alla finale e il nuovo “value pillar”

I ricavi aumenteranno ulteriormente per le squadre capaci di superare la prima fase e accedere alla fase a eliminazione diretta. La qualificazione agli spareggi garantirà 1 milione di euro a società, il passaggio agli ottavi di finale porterà 11 milioni, l'accesso ai quarti 12,5 milioni e quello alle semifinali 15 milioni. La squadra che raggiungerà la finale riceverà 18,5 milioni di euro, mentre la vittoria del trofeo assegnerà un ulteriore premio da 6,5 milioni.

Una parte importante della distribuzione economica sarà rappresentata dal nuovo “value pillar”, che prende il posto del precedente sistema basato su market pool e coefficiente UEFA. Il nuovo modello combina due elementi: il valore del mercato di riferimento e il peso storico del club nella competizione. Gli importi saranno distribuiti attraverso due componenti, una europea e una non europea, calcolate sulla base degli introiti effettivamente generati dalla vendita dei diritti televisivi della Champions League.

La componente europea rappresenterà il 73% del totale, mentre quella non europea il restante 27%. Questa proporzione è stata stabilita sulla base dei contratti televisivi sottoscritti nei mercati UEFA e nel resto del mondo per l'intero ciclo di competizioni, con riferimento agli accordi conclusi entro il 1° luglio 2024. Il nuovo sistema garantirà quindi una distribuzione più ampia delle risorse, aumentando il valore economico della partecipazione alla Champions League per tutti i club coinvolti.