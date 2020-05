Champions League, Barcellona-Napoli in campo neutro? La nuova ipotesi della UEFA

Il Napoli pensa alla Coppa Italia, prima competizione che si disputerà nel calcio 2.0, quello post-emergenza Coronavirus. L'ultima, invece, sarà la Champions League ed è ovvio che da Castel Volturno venga fatto un pensierino anche al ritorno col Barcellona. L'edizione odierna de La Repubblica fa sapere che Barça-Napoli potrebbe giocarsi in campo neutro e non al Camp Nou, dal momento che la UEFA starebbe valutando di spostare tutte le gare che mancano in un'unica sede in Qatar.