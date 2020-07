Champions League, ecco quando ci sarà il sorteggio dei quarti e delle semifinali: i dettagli

Ad agosto tornerà in campo la Champions League. Si ricomincerà con il ritorno degli ottavi di finale, poi sarà il turno della final 8 di Lisbona. Prima di partire - come rivela il portale Calcioefinanza.it - l'Uefa procederà già al sorteggio di quarti e semifinali, senza aspettare la conclusione degli ottavi. La data da sottolineare sul calendario è il 10 luglio.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO - Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici). Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Ulteriori limitazioni saranno annunciate prima dei sorteggi.