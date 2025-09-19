Champions League, tutti i risultati: sorpresa Copenhagen, bene Sporting e Barça

vedi letture

Con i sei match del giovedì si è chiusa la prima giornata della League Phase di questa Champions League. La vera sopresa è stata il Copenhagen - avversario del Napoli alla 7ª giornata - che soltanto al 91esimo si è visto negare la vittoria dal Bayer Leverkusen. Bene anche lo Sporting Lisbona (sfiderà il Napoli il 1 ottobre) che ha vinto 4-1 contro il Kairat Almaty; stesso risultato per il Club Brugge ai danni del Monaco. A valanga il Francoforte sul Galatasaray, ben 5-1, mentre il Barcellona in trasferta è riuscito a spuntarla solo al 90esimo contro il Newcastle. Il Napoli è finito ko 2-0 all'Etihad contro il Manchester City.

Di seguito tutti i risultati e i tabellini dei match del giovedì:

Club Brugge - Monaco 4-1

32' Tresoldi (C), 39' Onyedika (C), 42' Vanaken (C), 75' Diakhon (C), 91' Fati (M)

Copenhagen - Bayer Leverkusen 2-2

9' Larsson (C), 82' Grimaldo (B), 87' Robert (C), 91' aut. Hatzidiakos (B)

Eintracht Francoforte - Galatasaray 5-1

8' Akgun (G), 37' aut. Sanchez (E), 45'+2' Uzun (E), 45'+5' Burkardt (E), 66' Burkardt (E), 75' Knauff (E)

Manchester City - Napoli 2-0

56' Haaland, 65' Doku

Newcastle - Barcellona 1-2

58' Rashford (B), 67' Rashford (B), 90' Gordon (N)

Sporting CP - Kairat Almaty 4-1

44' Trincao (S), 65' Trincao (S), 67' Alisson Santos (S), 68' Quenda (S), 86' Edmilson Santos (K)