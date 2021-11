Champions League, vincono Lille e Siviglia. Solo pari per il Barça: tutti i risultati

Termina la serata dei match di Champions League, valevoli per la quinta giornata dei raggruppamenti. L'Atalanta si salva a Berna pareggiando in extremis una partita che a lungo avrebbe meritato di vincere. La Juventus subisce un doloroso poker a Londra e perde il primato del suo girone. Barcellona graziato da Seferovic in pieno recupero: al Camp Nou finisce 0-0, ora alla squadra di Xavi servirà la vittoria contro il Bayern Monaco per qualificarsi agli ottavi. Vincono Lilla e Siviglia, che mantengono vive le speranze. Il Malmoe di Tomasson accarezza il sogno della vittoria ma subisce la beffa all'ultimo istante.

Gruppo E

Dinamo Kiev-Bayern 1-2 (giocata alle 18.45)

14' Lewandowski, 42' Coman, 69' Garmash (DK)

Barcellona-Benfica 0-0

GRUPPO F

Villarreal-Manchester United 0-2 (giocata alle 18.45)

78' Ronaldo, 90' Sancho

Young Boys-Atalanta 3-3

10' Zapata, 39' Siebatcheu (YB), 51' Palomino, 80' Sierro (YB), 84' Hefti (YB), 88' Muriel

Gruppo G

Lilla-Salisburgo 1-0

31' David

Siviglia-Wolfsburg 2-0

12' Jordan, 97' Mir

Gruppo H

Chelsea-Juventus 4-0

25' Chalobah, 56' James, 58' Hudson-Odoi, 95' Werner

Malmoe-Zenit 1-1

28' Rieks (M), 92' rig. Rakitskiy (Z)