Champions, pari senza reti tra Atletico e City: Guardiola trova Ancelotti in semifinale

Alla Wanda Metropolitano termina 0-0 tra Atletico Madrid e Manchester City.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla Wanda Metropolitano termina 0-0 tra Atletico Madrid e Manchester City, con la squadra di Guardiola che si qualifica per le semifinali di Champions League dove affronterà il Real Madrid di Ancelotti. Dopo un primo tempo bloccato e molto tattico il match si accende nella ripresa. Finale infuocato con l'Atletico che resta in dieci per un doppio giallo a Felice, ma che si riversa in avanti alla disperata ricerca del gol. Il City tiene botta nei 12' di recupero e porta a casa il pari e la qualifcazione.