Champions, spettacolo al Bernabeu: tra Real e City finisce 3-3. Pari anche tra Arsenal e Bayern

Sono terminati le gare d'andata dei primi due quarti di finale di Champions League.

ARSENAL-BAYERN MONACO - E' finita 2-2 la sfida tra Arsenal e Bayern Monaco, andata dei quarti di finale di Champions League. La capolista della Premier League non è riuscita ad andare oltre il pari tra le mura amiche nonostante l'iniziale vantaggio firmato Saka. Nella ripresa il gol del definitivo pareggio è stato realizzato da Trossard. Entrato al 66esimo, l'ex Brighton dieci minuti più tardi ha battuto Neuer dopo una bella serpentina di Gabriel Jesus.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY - E' finita 3-3 la sfida tra Real Madrid e Manchester City, andata dei quarti di finale di Champions League. Partita dalle mille emozioni al Bernabeu con Bernardo Silva che dopo una manciata di secondi ha subito gelato il pubblico di casa con una punizione che ha colto in fallo il portiere Lunin. La delusione per Carlo Ancelotti è durata pochi minuti perché già al 14esimo il suo Real Madrid era in vantaggio: un tiro di Camavinga deviato da Dias e una stoccata di Rodrygo hanno ribaltato il punteggio già nelle prime battute del match.

Tre reti nel primo tempo, altrettante nella ripresa. Nella seconda frazione è stato però il City di Guardiola a trovare due gol in pochi minuti. Al 66esimo Foden ha realizzato il 2-2 con una splendida pennellata dal limite dell'area, al 70esimo con un tiro a giro l'insospettabile Gvardiol ha firmato il nuovo vantaggio dei campioni d'Europa. Entrato al 72esimo, Luka Modrid sette minuti più tardi ha dato il via all'azione del definitivo 3-3: un gol capolavoro di Fede Valverde che ha girato in porta con una conclusione volante un cross dell'onnipresente Vinicius.