Champions, tris al Brest: il PSG ipoteca gli ottavi! Solo mezz'ora per Kvara

Una buona dose di malocchio e sfortuna si sono abbattuti sul Brest, mentre il Paris Saint-Germain si è limitato a sfoderare un super Dembelé e un Vitinha glaciale dal dischetto per chiudere l'andata dei playoff di Champions League per 3-0: ottavi ipotecati, ma la conferma arriverà solamente dopo la gara di ritorno al Parco dei Principi.

Due brividi hanno percorso la schiena di Donnarumma, tra il rinvio horror addosso ad Ajorque e il palo centrato da Sima di testa e su calcio d'angolo. Ma il PSG si è dimostrato più concreto e letale in un match intenso e da costanti ribaltamenti di fronte: un tocco di mano di Melou in area ha concesso il rigore a Vitinha al 21', che dagli undici metri ha punito il Brest per 1-0. Il legno colpito da Hakimi in chiusura difensiva una superficialità di troppo, ma il pallino di gioco è rimasto costantemente nelle mani dei parigini e Dembelé ha punito i padroni di casa con un mancino sul primo palo per il 2-0 al 45'.

Un'altra disdetta ha accompagnato il Brest anche al rientro in campo per disputare la ripresa, visto che il palo di Sima avrebbe potuto accorciare lo svantaggio sul PSG, ma la deviazione di Donnarumma ha evitato lo scenario. Il destino è stato crudele per i bretoni, purgati senza pietà per una dormita difensiva e il guizzo di Dembelé al 66' per mettere nel ghiaccio la partita. Luis Enrique ha sfoderato tutta l'ampiezza della panchina lasciando subentrare tra gli altri anche Kvaratskhelia un minuto dopo il 3-0, con sfuriate qua e là per mettersi in mostra. Arrivato il triplice fischio, al termine dei cinque minuti di recupero, les jeux sont faits: il PSG vince e ipoteca gli ottavi di finale. In attesa di giocarsi il ritorno al Parco dei Principi.