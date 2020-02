Chelsea-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Giroud dal 1'. Nei tedeschi c'è Davies

Comunicate le formazioni ufficiali di Chelsea-Bayern Monaco: Lampard preferisce l'esperienza di Olivier Giroud ad Abraham, ma schiera comunque due giovanissimi come James e Mount. Il Bayern Monaco in difesa schiera Alphonso Davies terzino sinistro e Alaba centrale. In attacco panchina per Coutinho: giocano Coman, Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski

LE FORMAZIONI:

Chelsea (3-4-2-1): Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Barkley; Giroud. Panchina: Kepa, Zouma, Emerson, Gilmour, Pedro, Willian, Abraham.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. Panchina: Ulreich, Odriozola, Coutinho, Goretzka, Hernandez, Tolisso, Zirkzee.