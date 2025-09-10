City, Guardiola trema: infortunio al ginocchio per Marmoush

Il Manchester City potrebbe perdere una sua stella per la sfida al Napoli in Champions League, match in programma il 18 settembre. In occasione della sfida disputata ieri sera dall'Egitto contro il Burkina Faso, l'attaccante Omar Marmoush ha riportato un infortunio al ginocchio: un ko avvenuto praticamente subito, in seguito ad un contrasto duro avvenuto al minuto 4 di gioco. Dopodiché, cinque giri d'orologio a seguire, l'ex Eintracht ha dovuto abbandonare il campo e la gara di qualificazione ai Mondiali 2026 (finita 0-0), sostituto da Fasal.

Ora per il club inglese saranno da valutare le condizioni del giocatore, e proprio a ridosso del derby di Manchester contro lo United. Marmoush ha ricevuto le cure del caso in campo prima di forzare sul dolore e poi alzare bandiera bianca. Il momento in cui la punta egiziana ha lasciato il terreno di gioco, accompagnato dallo staff medico della Nazionale, è stato ritratto con una foto postata sull'account X della Federazione calcistica. Con tanto di spiegazione: "Omar Marmoush ha riportato una contusione ai legamenti del ginocchio. Il giocatore si sottoporrà a una radiografia al suo arrivo al Cairo mercoledì mattina".

Anche lo staff medico del Manchester City esaminerà le condizioni fisiche di Marmoush, una volta che rientrerà dall'Egitto.