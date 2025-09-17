De Bruyne re della Champions: c'è un dato sugli assist da brividi

Si sono sprecati elogi e statistiche per esaltare il talento di Kevin De Bruyne, nuovo giocatore del Napoli, una vita al City con cui ha vinto la Champions League nel 2023. C'è un'altra statistica molto interessante che fa luce sul suo talento, sulla sua classe. L'ex centrocampista del Manchester City, infatti, affronterà i Citizens per la prima volta dal suo addio al club. Il dato che emerge è che in Champions League il belga ha servito 25 assist con la maglia del City, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore del club nella competizione.