De Bruyne re della Champions: c'è un dato sugli assist da brividi
TuttoNapoli.net
Si sono sprecati elogi e statistiche per esaltare il talento di Kevin De Bruyne, nuovo giocatore del Napoli, una vita al City con cui ha vinto la Champions League nel 2023. C'è un'altra statistica molto interessante che fa luce sul suo talento, sulla sua classe. L'ex centrocampista del Manchester City, infatti, affronterà i Citizens per la prima volta dal suo addio al club. Il dato che emerge è che in Champions League il belga ha servito 25 assist con la maglia del City, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore del club nella competizione.
Pubblicità
Champions League
Copertina Beukema: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…” di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveMan City, Donnarumma in conferenza: "Che emozione col Napoli, sarà dura! Merita di fare strada..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com