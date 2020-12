Disastro Inter in Champions! 0-0 con lo Shakhtar e Conte finisce ultimo nel girone

Disastro Inter in Champions League: la squadra di Conte fa 0 a 0 in casa contro lo Shakhtar Donetsk e resta quarta in classifica nel proprio girone. Gara dominata dai nerazzurri che non hanno saputo concretizzarla. Tanta amarezza fra le file dei nerazzurri che chiudono all'ultimo posto nel Gruppo B con sei punti dicendo di fatto addio alle competizioni europee per quest'anno. Retrocede in Europa League invece lo Shakhtar Donetsk mentre Real Madrid e Borussia Monchengladbach accedono agli ottavi di finale.