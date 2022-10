Disastro Juve! Ko 2-0 col Maccabi Haifa ed eliminazione dalla Champions ad un passo

La Juventus crolla clamorosamente 2-0 in Israele contro il Maccabi Haifa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus crolla clamorosamente 2-0 in Israele contro il Maccabi Haifa, vede allontanarsi nettamente gli ottavi Champions e ora mette anche a rischio un eventuale passaggio in Europa League. Decisiva la doppietta siglata nel primo tempo da Atzili. Da segnalare anche l’infortunio occorso a Di Maria costretto al cambio al 25’ del primo tempo. Caduta indecorosa della squadra di Massimiliano Allegri che consegna il primo successo in questa edizione della Champions ai padroni di casa. Mai così male i bianconeri.