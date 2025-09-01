Ultim'ora

Donnarumma al City, è fatta! Sfiderà il Napoli in Champions

Oggi alle 12:26Champions League
di Arturo Minervini

Gianluigi Donnarumma al Manchester City: tutto fatto. Il portiere è pronto ad accasarsi nella squadra di Guardiola, che sarà avversaria del Napoli nell'esordio in Champions League della squadra di Antonio Conte. Lo scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X parla di visite mediche nel pomeriggio.

"Accordo concluso per l'ingresso del portiere italiano nel progetto Manchester City dal Paris Saint-Germain. Visite mediche questo pomeriggio. Accordo a lungo termine concordato settimane fa e tutto finalizzato tra i due club dopo che Éderson ha firmato per il Fenerbahçe".