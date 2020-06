Dove si disputerà la fase finale di Champions? La Bild rivela: "Final Eight a Lisbona"

Dove si giocherà la fase finale di Champions? L'edizione del quotidiano tedesco della 'Bild' fa chiarezza e afferma che la l'ex Coppa dei Campioni verrà assegnata a Lisbona. Il tutto verrà ufficializzato in occasione dell'Esecutivo dell'UEFA del 17 giugno.

Lisbona, come riferisce la 'Bild' avrebbe battuto la concorrenza di Francoforte e Mosca, le altre candidate a sostituire Istanbul: la cittadina turca doveva essere la sede per disputare la fase finale di Champions, ma a Nyon hanno dovuto cercare l'alternativa data la riluttanza degli organizzatori a ospitare una finale a porte chiuse. La scelta sarebbe alla fine ricaduta su Lisbona, dove la Champions si dovrebbe decidere con un'inedita Final Eight.