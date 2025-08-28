Ds Copenaghen: "Avversari entusiasmanti, vogliamo essere tra le 24 migliori in Champions"

L'FC Copenaghen affornterà nella Fase Campionato di Champions League in casa Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli e Kairat Almaty; in trasferte Barcellona, ​​Villarreal, Tottenham e Qarabag.

Il direttore sportivo del Copenaghen Sune Smith-Nielsen ha parlato al sito del club danese: "Si tratta di avversari entusiasmanti contro cui non vediamo l'ora di giocare. È estremamente raro che si possa andare a una partita in Europa e non aspettarsi un avversario forte, e questa aspettativa diminuisce solo quando partecipiamo al torneo più importante di tutti. Non vediamo l'ora di condividere ancora più serate europee con tutti coloro che tifano per l'FC Copenhagen. Sia al Parken che in giro per l'Europa. Sarà un evento importante per tutti noi".

Gli obiettivi per la campagna europea

"Ora dobbiamo competere, e il nostro obiettivo e il focus per la squadra è quello di essere tra le 24 migliori squadre della fase a gironi, e quindi di guardare a più partite europee a febbraio 2026".