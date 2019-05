Ecco la SuperLega: campionato 2023 l'ultimo con i posti Champions, poi 'solo' 4 retrocessioni

Il calcio cambierà volto a partire dalla stagione 2024-25, quando sarà introdotta la SuperChampions, ossia una superlega per i club più ricchi d'Europa. La riforma presentata prevede una Champions League con 32 squadre, come oggi, ma divise in quattro gironi da otto squadre. Le prime sei di ogni girone (24 club) si qualificheranno in automatico per l'edizione successiva della SuperChampions, altre quattro saliranno o scenderanno dall'Europa League e di fatto soltanto quattro società potranno accedere a questa competizione tramite i campionati nazionali.

INTER E MILAN RISCHIANO - Tanti top club rischiano di non essere all'interno di questa nuova SuperChampions, tra cui anche Inter e Milan. Perché? La stagione più importante diventerà quella del 2023-24, l’ultima che garantirà l’accesso in base al piazzamento in campionato. Con l’attuale classifica di serie A, il Milan sarebbe fuori. A riportare tutto è il Corriere della Sera.