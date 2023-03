Eintracht, il CEO furibondo per l'assenza dei tifosi: "Inaccettabile ingerenza dello Stato"

Il CEO dell'Eintracht Francoforte, Alex Hellmann, si è scagliato contro la scelta del Ministero di non ammettere tifosi tedeschi

Il CEO dell'Eintracht Francoforte, Alex Hellmann, si è scagliato contro la scelta del Ministero di non ammettere tifosi tedeschi per la sfida di Champions League contro il Napoli. "È una grave e inaccettabile ingerenza delle autorità di sicurezza italiane nell'organizzazione e nella cultura delle competizioni europee per club. È come un'ammissione dello Stato italiano che non si vede nelle condizioni di svolgere in sicurezza una partita di Champions League con 2.500 tifosi ospiti fissata da diversi mesi.