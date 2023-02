Eintracht, la stella Kolo Mouani: "Che bello il coro dei tifosi per me! Rigori? A Kamada il prossimo"

Randal Kolo Mouani, stella dell'Eintracht Francoforte, è in gran forma e dopo i due gol segnati all'Hertha Berlino si è espresso così ai canali ufficiali

Randal Kolo Mouani, stella dell'Eintracht Francoforte, è in gran forma e dopo i due gol segnati all'Hertha Berlino si è espresso così ai canali ufficiali del club: "Che bello quando i tifosi hanno cantato un coro per me per la prima volta, continuerò a lavorare sodo affinché accada di nuovo. Come tutti noi, ho ancora margini di miglioramento e posso fare meglio certe cose. Rigore? Ho parlato con Kamada prima del rigore, forse può prendere il prossimo (ride, ndr)".