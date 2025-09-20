Ufficiale

Eurorivali, esordio in panchina per Mourinho: le formazioni di AFS-Benfica

Champions League
di Francesco Carbone

Alle ore 19 il Benfica - eurorivale del Napoli in Champions League - scende in campo sul campo dell’AFS per la sesta giornata della Liga Portugal. Riflettori puntati su José Mourinho, alla sua prima sulla panchina delle Águias dopo l’esonero di Bruno Lage, sollevato dall’incarico in seguito al ko contro il Qarabag. Il Benfica occupa attualmente la quarta posizione in classifica con 10 punti, a cinque lunghezze dal Porto ma con una gara da recuperare. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

AFS (4-2-3–1): Simao; Bane, Paulo Victor, Devilish, Kiki; Grau, Algobia; Perea, Lourenco, Akinsola; Tomane. All. Mota.

BENFICA (4-2-3–1): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Ivanovic, Sudakov, Aursnes; Pavlidis. All. Mourinho.