Eurorivali - Il Genk alla ricerca di un allenatore: due nomi per il dopo Mazzù

Naviga in cattive acque anche il Genk, avversario del Napoli in Champions. Dopo il recente esonero di Mazzù, la squadra belga, sta ricercando un nuovo tecnico. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Het Laatste Nieuws" sono due i contendenti alla panchina, il primo nome è quello di Bernd Storck, ex ct di Kazakistan e Ungheria nonché ex difensore del Borussia Dortmund negli anni '80; il secondo è quello di Wouter Vrancken, ex giocatore dello stesso Genk e attuale allenatore del Malines.