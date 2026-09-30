Eurorivali Napoli, il Porto pesca dal mercato degli svincolati: arriva un difensore ex Roma

Il Porto, eurorivale del Napoli in Champions League, regala un nuovo difensore a Francesco Farioli: è Chris Smalling, ex Roma.

Sorpresa per il Porto, come pescare un coniglio dal cilindro. Secondo quanto rivelato dal quotidiano lusitano A BOLA, il club dei dragoni è pronto a ingaggiare Chris Smalling: svincolato dall'Al Fayha lo scorso luglio, il difensore inglese è senza squadra e si troverebbe già nella città portoghese per firmare un contratto valido fino al termine della stagione, con un ulteriore anno di opzione per estenderlo. Questo in seguito alle visite mediche già sostenute dall'ex Roma.

Perché lui

Smalling conta 31 apparizioni con la Nazionale inglese (ha disputato il Mondiale 2014 e l'Europeo 2016), ha vissuto il periodo più lungo della sua carriera al Manchester United, tra il 2010 e il 2019, prima di trasferirsi in Serie A e nella Roma di Mourinho (dal 2019 al 2024). Ha salutato due anni fa per volare in Arabia Saudita, ma adesso Francesco Farioli lo aspetta a braccia aperte per comporre una difesa ulteriormente d'acciaio dopo i problemi fisici avuti dall'ex Udinese Nehuen Pérez. L'argentino era tornato alle competizioni ad agosto dopo un lungo stop, avendo disputato i 90 minuti nella sfida contro il Manchester City dell'8 settembre, ma si è infortunato di nuovo e si trova sotto le cure del dipartimento medico da circa due settimane. Una mossa simile a quella già vista la scorsa stagione, quando sempre Perez finì ko e il Porto virò su Thiago Silva come colpo sicuro dopo aver messo fine al rapporto con il Fluminense. L'annuncio dell'ingaggio di Smalling è imminente e mister Farioli potrà contare su un tassello di assoluta esperienza internazionale e ad alti livelli.