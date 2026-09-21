Il Porto di Farioli dà spettacolo: battuto il Benfica, punteggio pieno dopo 7 gare e primo allungo

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Porto irresistibile: Farioli batte 3-1 il Benfica, centra la settima vittoria e vola a +5.

Il Porto di Francesco Farioli continua la sua marcia perfetta e si prende anche il Clássico contro il Benfica, battuto 3-1 all’Estádio do Dragao. Gabri Veiga porta avanti i padroni di casa al 31’, mentre l’espulsione di Lenglet al 35’ lascia gli ospiti in inferiorità numerica. Nella ripresa il Benfica trova comunque il pareggio con Bah al 51’, ma la reazione dei Dragoes è immediata: Victor Froholdt firma il 2-1 appena tre minuti dopo e Inbeom Hwang chiude i conti al 60’.

Farioli a punteggio pieno: Porto a quota 21 e Benfica a -5

Il successo consente alla squadra di Farioli di proseguire un percorso immacolato in Liga Portugal: sette vittorie nelle prime sette giornate e 21 punti conquistati sui 21 disponibili. Il Porto firma così il primo vero allungo in vetta, portando a cinque punti il vantaggio sul Benfica, fermo a quota 16. Alle spalle delle due rivali c’è lo Sporting a 15 punti, dopo il 2-2 casalingo contro l’Arouca. Un avvio praticamente perfetto per Farioli, che aveva già conquistato 18 punti nelle prime sei giornate prima del successo nel Classico.