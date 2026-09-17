Villarreal, vittoria scaccia-crisi: successo 3-1 in rimonta a Malaga dopo 4 sconfitte di fila

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Villarreal, il prossimo avversario del Napoli in Champions torna alla vittoria: 3-1 al Malaga nella 6ª giornata de LaLiga.

Il Villarreal ritrova il successo nel turno infrasettimanale de LaLiga. La squadra allenata da Iñigo Pérez ha superato 3-1 il Malaga a La Rosaleda, nella gara valida per la sesta giornata di campionato. Il match si era complicato dopo il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Dotor al 12'. Il Sottomarino Giallo ha però reagito e trovato il pareggio al 40' con Moleiro, prima di completare la rimonta nel recupero del primo tempo grazie alla rete di Gueye. Nella ripresa, all'86’, ancora Gueye ha chiuso definitivamente la partita firmando il 3-1 su rigore.

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La vittoria arriva dopo un avvio di stagione particolarmente difficile per il Villarreal, che aveva raccolto due pareggi contro Racing Santander e Atletico Madrid prima di incassare quattro sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, contro Alavés, Deportivo La Coruña, Borussia Dortmund e Betis. Il successo di Malaga permette al Sottomarino Giallo di salire al 14° posto in classifica con 5 punti. Il Villarreal ospiterà il Napoli il 13 ottobre alle 21, nella seconda giornata della League Phase di Champions League.

Questa la classifica aggiornata:

1. Barcellona 18

2. Real Madrid 15

3. Betis 15

4. Atlético Madrid 13

5. Siviglia 13

6. Alavés 10

7. Deportivo 9

8. Espanyol 7

9. Athletic Bilbao 7

10. Racing Santander 7

11. Rayo Vallecano 7

12. Real Sociedad 7

13. Osasuna 7

14. Villarreal 5

15. Levante 5

16. Getafe 5

17. Celta Vigo 4

18. Valencia 4

19. Malaga 3

20. Elche 2