Anche l’Arsenal (ovviamente) è attaccabile: il Brighton domina e trionfa 3-0
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Il Brighton travolge l’Arsenal 3-0 in Premier League: Gross, Kostoulas e Andres firmano la prima sconfitta stagionale della squadra di Arteta.
Clamoroso ko per l’Arsenal in Premier League. La squadra di Mikel Arteta cade sul campo del Brighton, che domina la sfida e si impone con un netto 3-0, infliggendo così ai Gunners la prima sconfitta stagionale. I padroni di casa sbloccano il risultato al 31’ con Gross, bravo a finalizzare l’assist di Kostoulas e a indirizzare la partita.
Brighton-Arsenal, Kostoulas e Andres completano il tris
Il Brighton non si accontenta e trova il raddoppio proprio prima dell’intervallo, al 45’, con Kostoulas. Nella ripresa arriva anche il definitivo 3-0 firmato Andres al 57’, a coronamento di una prestazione di grande livello della squadra di Hurzeler. L’Arsenal non riesce a reagire e deve così incassare il primo ko della stagione.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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