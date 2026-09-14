Fischi per il Villarreal! Quarto ko di fila in casa col Betis: a segno l’ex azzurro Natan

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Il Villarreal perde 2-1 contro il Betis e viene fischiato: la rivale europea del Napoli non ha ancora vinto in questa stagione

Continua il momento negativo del Villarreal, una delle avversarie del Napoli nella league phase di Champions League. Il Sottomarino Giallo è stato sconfitto in casa per 2-1 dal Betis: dopo il gol annullato a Buchanan, Gerard Moreno ha portato avanti i padroni di casa, ribaltati già prima dell’intervallo dalle reti di Cucho Hernández e dell'ex difensore del Napoli Natan. Al termine della partita sono arrivati anche i fischi del pubblico dell’Estadio de la Cerámica.

Villarreal, avvio di stagione da incubo

L’avvio di stagione del Villarreal resta estremamente complicato: dopo i pareggi contro Racing Santander e Atletico Madrid sono arrivate quattro sconfitte consecutive, contro Alavés, Deportivo La Coruña, Borussia Dortmund in Champions e Betis. La formazione spagnola non ha ancora vinto una partita ufficiale e ha raccolto appena due punti nelle prime cinque giornate di Liga. Il Villarreal ospiterà il Napoli nel secondo turno di league phase di Champions il prossimo 13 ottobre, alle ore 21:00.

Champions League, il calendario del Napoli

1ª giornata - 9 settembre - 21.00 - Napoli-Arsenal

2ª giornata - 13 ottobre - 21.00 - Villarreal-Napoli

3ª giornata - 20 ottobre - 21.00 - Napoli-Bodo

4ª giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli

5ª giornata - 24 novembre - 21.00 - Manchester City-Napoli

6ª giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Brugge

7ª giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli

8ª giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking