Fischi per il Villarreal! Quarto ko di fila in casa col Betis: a segno l’ex azzurro Natan
Continua il momento negativo del Villarreal, una delle avversarie del Napoli nella league phase di Champions League. Il Sottomarino Giallo è stato sconfitto in casa per 2-1 dal Betis: dopo il gol annullato a Buchanan, Gerard Moreno ha portato avanti i padroni di casa, ribaltati già prima dell’intervallo dalle reti di Cucho Hernández e dell'ex difensore del Napoli Natan. Al termine della partita sono arrivati anche i fischi del pubblico dell’Estadio de la Cerámica.
Villarreal, avvio di stagione da incubo
L’avvio di stagione del Villarreal resta estremamente complicato: dopo i pareggi contro Racing Santander e Atletico Madrid sono arrivate quattro sconfitte consecutive, contro Alavés, Deportivo La Coruña, Borussia Dortmund in Champions e Betis. La formazione spagnola non ha ancora vinto una partita ufficiale e ha raccolto appena due punti nelle prime cinque giornate di Liga. Il Villarreal ospiterà il Napoli nel secondo turno di league phase di Champions il prossimo 13 ottobre, alle ore 21:00.
Champions League, il calendario del Napoli
1ª giornata - 9 settembre - 21.00 - Napoli-Arsenal
2ª giornata - 13 ottobre - 21.00 - Villarreal-Napoli
3ª giornata - 20 ottobre - 21.00 - Napoli-Bodo
4ª giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli
5ª giornata - 24 novembre - 21.00 - Manchester City-Napoli
6ª giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Brugge
7ª giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli
8ª giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
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