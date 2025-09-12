Eurorivali, primo ko per l'Eintracht: ko per 3-1 contro il Bayer Leverkusen

di Redazione Tutto Napoli.net

Kasper Hjulmand debutta con un successo di prestigio in Bundesliga. Il Bayer Leverkusen rifila il primo k.o. stagionale all'Eintracht Francoforte, eurorivale del Napoli in Champions League. 3-1 il finale grazie alle reti di Grimaldo (doppietta su punizione) e dell'ex Roma e Sampdoria Schick. Si tratta del primo successo in campionato per il Leverkusen e della prima sconfitta dell'Eintracht. Di seguito la classifica aggiornata.

LA TERZA GIORNATA
Venerdì 12 settembre
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 3-1
Sabato 13 settembre
Friburgo-Stoccarda
Heidenheim-Borussia Dortmund
Magonza-Lipsia
Union Berlino-Hoffenheim
Wolfsburg-Colonia
Bayern Monaco-Amburgo
Domenica 14 settembre
St.Pauli-Augusta
Borussia Monchengladbach-Werder Brema

CLASSIFICA
Bayern Monaco 6
Eintracht Francoforte 6*
Colonia 6
Borussia Dortmund 4
St. Pauli 4
Wolfsburg 4
Bayer Leverkusen 4*
Augusta 3
Stoccarda 3
Hoffenheim 3
Union Berlino 3
Lipsia 3
Magonza 1
Borussia Monchengladbach 1
Amburgo 1
Werder Brema 1
Heidenheim 0
Friburgo 0