Eurorivali, primo ko per l'Eintracht: ko per 3-1 contro il Bayer Leverkusen
Kasper Hjulmand debutta con un successo di prestigio in Bundesliga. Il Bayer Leverkusen rifila il primo k.o. stagionale all'Eintracht Francoforte, eurorivale del Napoli in Champions League. 3-1 il finale grazie alle reti di Grimaldo (doppietta su punizione) e dell'ex Roma e Sampdoria Schick. Si tratta del primo successo in campionato per il Leverkusen e della prima sconfitta dell'Eintracht. Di seguito la classifica aggiornata.
LA TERZA GIORNATA
Venerdì 12 settembre
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 3-1
Sabato 13 settembre
Friburgo-Stoccarda
Heidenheim-Borussia Dortmund
Magonza-Lipsia
Union Berlino-Hoffenheim
Wolfsburg-Colonia
Bayern Monaco-Amburgo
Domenica 14 settembre
St.Pauli-Augusta
Borussia Monchengladbach-Werder Brema
CLASSIFICA
Bayern Monaco 6
Eintracht Francoforte 6*
Colonia 6
Borussia Dortmund 4
St. Pauli 4
Wolfsburg 4
Bayer Leverkusen 4*
Augusta 3
Stoccarda 3
Hoffenheim 3
Union Berlino 3
Lipsia 3
Magonza 1
Borussia Monchengladbach 1
Amburgo 1
Werder Brema 1
Heidenheim 0
Friburgo 0
