Fattore Osimhen: nelle gare interne di Champions meglio solo Haaland e Mbappe

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato un rientro in grande stile quello di Victor Osimhen nell'universo Napoli, da pochissime ore affidato dal presidente Aurelio De Laurentiis nelle mani di Francesco Calzona, erede a sorpresa di Walter Mazzarri. Un gol messo a segno al Barcellona di Xavi che vale altri 90' di speranza in vista del passaggio ai quarti di finale di Champions League, ma non solo.

VICTOR COME ERLING E KYLIAN - La rete realizzata al 30' del secondo tempo di ieri sera al 'Maradona' è, infatti, la sesta realizzata dal nigeriano nelle ultime sei gare della massima competizione continentale per club disputate nell'impianto di Fuorigrotta. Un rendimento superato, prendendo in esame il recente passato quindi questa e la stagione precedente, solo da Erling Haaland con 12 gol all'Eithad Stadium di Manchester e Kylian Mbappe con 9 al 'Parco dei Principi', casa del PSG.