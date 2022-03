Gli 11 titolari del Villarreal costano meno di De Ligt: l'analisi della rosa di Emery

La Juventus è uscita in Champions contro il Villarreal di Unai Emery.

La Juventus è uscita in Champions contro il Villarreal di Unai Emery. Nel analisi del giorno dopo, Tuttomercatoweb fotografa la formazione dei titolari del Sottomarino Giallo. Perché i numeri e i costi devono avere un significato e valere qualcosa: pur al netto delle classiche frasi del 'le partite partono tutte 0-0', maggiori budget e investimenti dovrebbero far rima con migliori risultati. Altrimenti significa che qualcosa non va e che chi, come il Villarreal, spende poco, lo sa fare nel modo giusto tra campo e panchina.

Geronimo Rulli - Acquistato dal Manchester City nel 2016, girovaga con alterni successi tra Real Sociedad e Montpellier. Dall'estate del 2020 è al Villarreal ma nella scorsa stagione è titolare solo in Europa League. In questa, invece, è a tutti gli effetti il padrone dei pali.

Arriva da Real Sociedad

Costo 5 milioni di euro

Serge Aurier - Lunga carriera tra Paris Saint-Germain e Tottenham, resta senza squadra ad agosto e la trova soltanto ad ottobre quando firma con il Sottomarino Giallo. Trent'anni a dicembre, è capitano della Costa d'Avorio.

Arriva da Tottenham

Costo Svincolato

Pau Torres - Poco da dire: ha sempre giocato nel Villarreal, la squadra della sua città, sin dai primi calci, eccezion fatta per un'annata in prestito al Malaga.

Arriva da Villarreal

Costo 0 euro

Raul Albiol - Leader maximo del Napoli per ben sei stagioni, scuola Valencia, Albiol ha ora trentasette anni (li farà a settembre) e il Villarreal lo ha messo al centro del progetto dall'estate del 2019.

Arriva da Napoli

Costo 4 milioni di euro

Pedro Estupinan - Il secondo acquisto più costoso della formazione dei titolari. Per prenderlo il Villarreal è andato a pescare in casa Watford: meteora di casa Udinese, dove è arrivato nel 2016 dall'Ecuador, è al Sottomarino dal 2020 ed è uno dei tre uomini per due maglie sulla sinistra.

Arriva da Watford

Costo 16,4 milioni di euro

Yeremi Pino - Dall'età di 14 anni, il giovane esterno destro d'attacco ha lasciato le sue Isole Canarie per sbarcare nella Comunidad Valenciana. Prodotto del settore giovanile del Villarreal, l'ennesimo.

Arriva da Las Palmas

Costo 0 euro

Dani Parejo - Il leader del Valencia ha lasciato il club poco a sud di Villarreal dopo esserne stato Capitano e guida. Il preferito di Eusebio Di Stefano ai tempi del Real Madrid è il faro del Sottomarino dal 2020.

Arriva da Valencia

Costo 2 milioni di euro

Etienne Capoué - Guida silenziosa della mediana del Villarreal, è l'interditore e il frangiflutti che coordina la fase difensiva della banda Emery. Scuola Tolosa, al Tottenham ma soprattutto al Watford la sua carriera si costruisce in Inghilterra.

Arriva da Watford

Costo 2 milioni di euro

Manu Trigueros - Uno dei tanti giocatori della cantera del Barcellona che non hanno trovato spazio nel percorso nella Masia, arriva nel settore giovanile del Villarreal dal Murcia. Un talento fatto in casa, tra i grandi dal 2012.

Arriva da Murcia

Costo 0 euro

Giovani Lo Celso - Al Tottenham non aveva spazi e il destino spagnolo sembrava scritto. Da anni gira in cerca della sua vera identità: non ci è riuscito fino in fondo a Londra e prima ancora al Paris Saint-Germain mentre al Real Betis il trequartista di Rosario sembrava uno destinato a far sognare il mondo. Sempre di proprietà Spurs, al Villarreal sta tornando grande.

Arriva da Tottenham

Costo Prestito

Arnaut Danjuma - Ben 24 milioni di euro per convincere la presidenza Roig a portarlo al Villarreal. Lo ha seguito, voluto e cercato Unai Emery: straordinario al NEC Nijmegen e al Club Bruges, al Bournemouth esplode ma solo in Championship. Trasformato punta mobile dal tecnico Re di Coppe.

Arriva da Bournemouth

Costo 24 milioni di euro