As - Barcellona, Ferran Torres salta l'andata col Napoli! La prima diagnosi

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Ferran Torres, attaccante del Barcellona, ha riportato oggi un brutto infortunio durante il turno infrasettimanale di Liga vinto 1-0 contro l'Osasuna. Javi Miguel, giornalista e collaboratore di Diario AS, informa sulle condizioni dello spagnolo tramite X: "Ferran Torres indisponibile per l'andata di Napoli. 4/5 settimane di stop. E' anche fortunato, perché il tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra non è interessato".