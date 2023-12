Eurorivale - Real Madrid inarrestabile: altro successo, Rodrygo segna ancora

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Altro giro, altra vittoria per il Real Madrid: la terza consecutiva in campionato, la quarta contando anche il successo con il Napoli in Champions League. La formazione di Carlo Ancelotti si impone anche contro il Granada, con una rete per tempo di Brahim Diaz e Rodrygo, e riaggancia il Girona in vetta alla classifica a quota 38 punti.

Venerdì 1° dicembre

Las Palmas - Getafe 2-0

Sabato 2 dicembre

Girona - Valencia 2-1

Athletic - Rayo Vallecano 4-0

Real Madrid - Granada 2-0

Osasuna - Real Sociedad

Domenica 3 dicembre

Maiorca - Alavés

Almeria - Betis

Siviglia - Villarreal

Barcellona - Atlético Madrid

Lunedì 4 dicembre

Celta - Cadice

Classifica

Girona 38*

Real Madrid 38*

Barcellona 31

Atletico Madrid 31

Athletic 28*

Real Sociedad 25

Betis 24

Las Palmas 21 *

Getafe 19 *

Rayo Vallecano 19*

Valencia 19

Villarreal 15

Alaves 15

Osasuna 14

Siviglia 12

Cadice 11

Maiorca 10

Celta Vigo 8

Granada 7*

Almeria 3

*una gara in più