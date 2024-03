Eurorivali - Il Barcellona pareggia e perde Pedri e de Jong. Xavi: "Infortuni seri"

Una partita complicata e maledetta: nel primo tempo si sono infortunati Frenkie de Jong e Pedri.

Il Barcellona perde la grande occasione di avvicinarsi al Real Madrid e riaprire il campionato spagnolo. La squadra di Xavi non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Athletic Bilbao, una delle formazioni più in forma de LaLiga, e resta a otto punti dai Blancos e alle spalle del Girona, sconfitto oggi dal Maiorca.

Una partita complicata e maledetta: nel primo tempo si sono infortunati Frenkie de Jong e Pedri. Due pessime notizie in vista soprattutto del match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli, in programma tra 10 giorni.

"Gli infortuni di Pedri e De Jong non promettono nulla di buono. Siamo tristi, immagino che saranno assenti per parecchie partite”. Le dichiarazioni di Xavi al termine di Athletic Club-Barcellona non lasciano spazio a interpretazioni