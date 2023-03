Eurorivali - L’Eintracht si fa riprendere dallo Stoccarda terzultimo: 1-1 in casa

L’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League, impatta in casa.

L’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions League, impatta in casa. Nel match contro lo Stoccarda, terzultimo in classifica, valido per la 24esima giornata di Bundesliga, gli uomini di Glasner non sono andati oltre l’1-1. Vantaggio dei padroni di casa ad inizio ripresa con Rode, ma venti minuti più tardi è arrivato il pari degli ospiti con Silas che con grande freddezza ha battuto Trapp. Con questo risultato l’Eintracht Francoforte resta sesto in classifica a -4 dal quarto posto occupato dall’Union Berlino (che ha una partita in meno).