Il Barça soffre, ma porta a casa i 3 punti: infortunio per Jordi Alba

Il Barcellona porta a casa 3 punti importantissimi nella rincorsa al Real Madrid. I catalani passano in vantaggio al 33' con un gol di Griezmann, il raddoppio arriva dopo 6 minuti e porta la firma di Sergi Roberto. Seconda frazione di sofferenza per i catalani che subiscono la rete del 2-1 ad opera di Angel.Con la vittoria la squadra di Sètien raggiunge momentaneamente il primo posto, ma c'è da far fronte all'ennesimo infortunio: al 22' è uscito dal campo quasi in lacrime Jordi Alba per un problema muscolare.