Il Napoli ritrova un'altra Champions: tutte le novità rispetto all'ultima volta

Il Napoli è pronto a rivivere le emozioni della Champions League, giunta alla sua 71esima edizione, la 34esima da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League. Prima, infatti, si chiamava Coppa dei Campioni. Il torneo ha preso il via l'8 luglio 2025 e proseguirà sino alla finale, in programma a Budapest (Ungheria) sabato 30 maggio 2026.

La grande novità da un anno è la fase campionato che sostituisce i gironi. Tutti i club giocheranno otto partite, quattro in casa e quattro fuori. Squadre tutte diverse. I risultati di ogni partita decideranno la classifica generale del nuovo campionato, con tre punti per la vittoria e uno per il pareggio. Le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere alla UEFA Europa League.

Date fase campionato:

Prima giornata: 16–18 settembre 2025

Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

Terza giornata: 21/22 ottobre 2025

Quarta giornata: 4/5 novembre 2025

Quinta giornata: 25/26 novembre 2025

Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025

Settima giornata 7: 20/21 gennaio 2026

Ottava giornata: 28 gennaio 2026

Date eliminazione diretta:

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)