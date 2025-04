Ufficiale Inter-Bayern Monaco, le formazioni: torna Dimarco dal 1'. Muller titolare

vedi letture

Inter e Bayern Monaco ripartono dal 2-1 in favore dei nerazzurri maturato nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. In palio, per chi passa, c’è la semifinale con il Barcellona. Prima, 90 minuti da vivere e in cui combattere, sotto la pioggia battente sullo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Appuntamento alle 21 con il calcio d’inizio, arbitra lo sloveno Slavko Vinčić. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi opera un solo cambio rispetto alla formazione di partenza vista all’andata. A sinistra c’è Federico Dimarco - in panchina per tutta la gara a Monaco - con Carlos Augusto che sarà utile jolly in corso d’opera. Per il resto, l’Inter è nella sua formazione tipo. Vincent Kompany non ripete l’errore dell’andata: Muller, poi entrato e andato a segno, è titolare nello schieramento bavarese. In difesa c’è Stanisic a sinistra, Pavlovic parte dalla panchina, mentre - indisponibile - Neuer non è in distinta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim Min-jae, Dier, Stanisic; Goretzka, Kimmich; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.