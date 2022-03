Inter, Inzaghi: "Risultato ingiusto. Speriamo di recuperare De Vrij e Brozovic per domenica"

"Il gol di Lautaro aveva colpito il Liverpool, ma l'espulsione di Sanchez ha segnato l'ultima mezzora di gioco".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo l'inutile 1-0 nerazzurro ad Anfield: "Abbiamo fatto una grande gara, in uno stadio difficile e contro una squadra molto molto forte. C'è un po' di rammarico per la gara d'andata, il 2-0 per gli avversari è stato un risultato ingiusto per quello che si è visto. Il gol di Lautaro aveva colpito il Liverpool, ma l'espulsione di Sanchez ha segnato l'ultima mezzora di gioco. Portiamo via una vittoria che ad Anfield fa piacere, ma è inutile per la qualificazione".

Queste gare aiutano la maturazione della squadra? "Penso di sì, ce la siamo giocata alla pari col Liverpool tra andata e ritorno".

Ora il campionato: "Domenica abbiamo il Torino che sta bene ed è in forma, vediamo come stanno De Vrij e Brozovic, speriamo possano recuperare in fretta".

Gli altri tecnico dicono che l'Inter è sempre favorita per lo scudetto: "Io penso solo alla mia squadra, adesso dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali".