Yamal ammazza la Liga ed i numeri: a 18 anni già meglio di Messi e Ronaldo

Un sinistro a giro che si è stampato all'incrocio dei pali: è bastato questo per decidere la sfida di San Mamés contro l'Athletic Bilbao e riportare il Barcellona a quattro punti di vantaggio sul Real Madrid in classifica. Protagonista assoluto Lamine Yamal, numero 10 blaugrana, che ha raccolto un assist di Pedri e ha confezionato una conclusione di rara eleganza.

Lamine Yamal è già da record assoluti

Con questa rete il talento di Rocafonda ha già raggiunto ufficialmente la sua stagione più prolifica in carriera: 19 gol in 36 partite, superando il precedente personale di 18 reti in 55 gare della scorsa annata. Un salto netto, se si considera che solo due stagioni fa si era fermato a 7 centri in 50 presenze. E non è mica finita qui la stagione.

Già meglio di Messi e Ronaldo, almeno per i numeri

Il gol al San Mamés ha portato anche a un traguardo storico: Yamal ha raggiunto quota 50 reti — 44 con il Barcellona, 6 con la nazionale spagnola — a soli 18 anni e 237 giorni. Per capire cosa significhi, basta guardare a due fuoriclasse: Leo Messi arrivò a 50 gol a 20 anni e 315 giorni, Cristiano Ronaldo a 21 anni e 297 giorni. Ora il mirino di Yamal è puntato su un altro primato: diventare il più prolifico under 19 di sempre in Liga: il record appartiene a Raúl González Blanco, autore di 19 reti nel 1995-96. Con 11 giornate da giocare, il giovane spagnolo è già lì.