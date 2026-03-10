Ufficiale Galatasaray-Liverpool, le formazioni ufficiali: Lang e Osimhen titolari

Tutto pronto a Istanbul per l'andata degli ottavi di finale di Champions League fra Galatasaray e Liverpool. Per i turchi spazio a Victor Osimhen al centro dell'attacco, con Yilmaz, Gabriel Sara e Noa Lang alle sue spalle. Nei Reds fiducia a Ekitiké, col trio Szoboszlai, Wirtz e Salah a sostegno. Di seguito le formazioni ufficiali:

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardacki, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen

LIVERPOOL (4-2-3-1) Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Szoboszlai; Ekitiké